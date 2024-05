Gran Turismo 7. Pierwszy model Skody w popularnej grze wyścigowej

Po tym jak Škoda dołączyła do Fortnite, firma postanowiła zwiększyć zakres swojej obecności w grach wideo. Kolejna produkcja, w której można spotkać czeskiego producenta to Gran Turismo 7 – najnowsza odsłona popularnej serii symulacji wyścigowych na platformę PlayStation, której początki sięgają 1997 r. Na przestrzeni lat w serii pojawiło się wiele legendarnych marek i samochodów, a teraz do rywalizacji o pierwsze miejsca w wirtualnych wyścigach dołącza również Škoda.