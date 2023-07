Ford Kuga PHEV. Namiot zmienia SUVa w „kampera”

– Jednym z najprostszych sposobów na caravaning, jest wykorzystanie rodzinnego samochodu. Wystarczy wyposażyć go w namiot dachowy, a na haku umieścić bagażnik rowerowy. W ten sposób powstaje praktyczny samochód wyprawowy. Spanie na dachu naszego auta powoduje, że nie musimy szukać odpowiedniego miejsca do rozbicia obozu. Wystarczy zaparkować auto, w kilka minut rozłożyć namiot i rozkoszować się widokami. Mając na uwadze wszystkie zalety takiego podróżowania, Ford Polska wraz z firmą Thule przygotował samochód demonstracyjny, który idealnie nadaje się do dalekich i weekendowych podróży – powiedział Grzegorz Handzlik, dyrektor sprzedaży samochodów osobowych Ford Polska.

Bazą przygotowanego przez Ford Polska auta wyprawowego jest model Kuga PHEV z pakietem ST-Line X Black. Do napędu hybrydowej Kugi służy połączenie 2,5-litrowego silnika spalinowego, który pracuje w oszczędnym cyklu Atkinsona, z silnikiem elektrycznym, zapewniając łącznie moc systemową 225 KM. SUV daje możliwość ładowania układu hybrydowego nie tylko podczas jazdy, ale również z gniazdka w czasie postoju. Dzięki temu na w pełni naładowanej baterii SUV Forda oferuje 65 kilometrów (WLTP) zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym, a w cyklu miejskim może przejechać nawet 81 km na zasilaniu jedynie baterii. Akumulator o pojemności 14,4 kWh zamontowano pod podłogą, dzięki czemu nie ogranicza on pojemności bagażnika. Ta wynosi 441-581 litrów, w zależności od położenia tylnej kanapy, którą można przesuwać do przodu i do tyłu. Po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1 481 litrów.

– Namiot posiada innowacyjne uchwyty, które pozwalają zamontować go na dachu w kilka minut. Nie trzeba się więc obawiać, że zostaniemy zmuszeni do podróżowania z nim przez cały rok. Co ważne, uchwyty wyposażone są w zamki, zabezpieczające namiot na dachu auta. Gdy już dotrzemy do celu, rozłożenie namiotu zajmuje tylko kilka minut od momentu zaparkowania auta. Podobnie jest ze składaniem – wyjaśnia Artur Krysiak z firmy Thule.

Cechą charakterystyczną namiotu jest nowoczesny kształt, który zapewnia przestronne wnętrze i więcej przestrzeni życiowej. Thule Approach dostępny jest w dwóch rozmiarach i trzech kolorach. Widoczna na zdjęciach wersja oferuje miejsce dla maksymalnie 3 osób. W tym przypadku powierzchnia do spania ma wymiary 240x130 cm, a maksymalna wysokość wnętrza to 102 cm. Namiot został wyposażony w ciekawy system sporych rozmiarów okien. Wszystko po to, aby mieć poczucie obcowania z naturą, a w nocy móc oglądać przez nie gwiazdy.

Maksymalne obciążenie namiotu na Fordzie Kuga wynosi ok. 160 kilogramów.

Cena 3-osobowej wersji to 14 999 złotych.

Całość można doposażyć w widoczną na zdjęciach markizę Thule Approach Awning. Pozwala ona nie martwić się o niespodziewane ulewy i zapewnia cieniste schronienie podczas upalnych dni.

Przygotowany dla Forda Kuga PHEV zestaw uzupełnia montowany na haku bagażnik rowerowy Thule Epos. Może on przewieźć do 3 rowerów i jest wyposażony w innowacyjny, teleskopowy system montowania rowerów i zaprojektowany z myślą o transportowaniu rowerów wszystkich rodzajów i rozmiarów – górskich, gravelowych czy elektrycznych. Charakteryzuje się wysoką ładownością – do 30 kg na jeden rower i 60 kg łącznej masy rowerów.