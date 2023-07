Ekspert ostrzega. Zmęczenie upałem nie różni się zbytnio od niewyspania. Jak reagować?

Optymalna temperatura wewnątrz auta to od 20 do 22˚C, ale podczas upałów można ją podwyższyć, aby różnica temperatur pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz samochodu nie była zbyt duża, mogąc stać się przyczyną przeziębień. Mając pojazd bez klimatyzacji, lepiej uwzględnić częstsze postoje, by się nieco schłodzić. Kluczowe jest także, aby podczas jazdy mieć uchylone okna w celu zapewnienia stałego dopływu powietrza do kabiny.