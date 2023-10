Dostałeś mandat? Lepiej go dokładnie sprawdź!

Do kierowców z apelem zwrócił się także stołeczna Straż Miejska.

- Już drugi raz w ostatnim czasie, ktoś usiłuje wyłudzać pieniądze metodą „na wezwanie do zapłaty”. Druczki znajdowane przez kierowców za wycieraczkami samochodów noszą oznaczenia warszawskiej Straży Miejskiej i mają umożliwiać rzekome opłacenie mandatu. Przypominamy: znalazłeś za wycieraczką „powiadomienie” zachęcające do zapłaty mandatu? To oszustwo! Nie skanuj kodów, nie wpisuj linków. Jeśli masz wątpliwość – ostrzegają mundurowi, skontaktuj się z wybranym oddziałem terenowym.