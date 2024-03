Dopłaty do używanych aut elektrycznych. Ekspert ocenia taki pomysł Mariusz Michalak

Według danych Automotive News Europe na Starym Kontynencie liderem w dziedzinie elektromobilności są obecnie Niemcy Arkadiusz Wojtasiewicz

– Obowiązujące w Polsce zachęty do zakupu i użytkowania aut elektrycznych są całkiem niezłe w porównaniu do innych krajów UE – ocenia Łukasz Lewandowski, prezes zarządu Fundacji EV Klub Polska. To m.in. dofinansowanie do zakupu nowego elektryka, darmowe parkowanie w miastach czy korzystanie z buspasów. Kolejnych kierowców do zmiany auta na bezemisyjne mogłyby zachęcić zezwolenie na bezpłatne przejazdy autostradami oraz dopłaty także do używanych aut elektrycznych. W ubiegłym roku – jak wynika z danych IBRM Samar – import aut osobowych do Polski przekroczył 736 tys. sztuk, z czego elektryki stanowiły tylko 0,5 proc.