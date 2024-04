Kasowanie punktów karnych 2024. Czy wszystkim kierowcom punkty karne skasują się po roku?

Punkty karne. Co się dzieje po przekroczeniu limitu?

Kiedy skasują się punkty karne przyznane od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku?

Kiedy skasują się punkty karne przyznane od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku?

Od 17 września 2022 r. punkty karne były kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku od przyznania. Dodatkowo zaczął obowiązywać mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Te przepisy obowiązywały przez równy rok. Od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie kasują się po roku, ale co ważne nadal od daty opłacenia mandatu.

Po jakim czasie skasują się punkty karne kierowcom, którzy otrzymali je od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku? Po roku czy po dwóch latach?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Jeżeli w sprawie o naruszenie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie jednego roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie. Co to oznacza w praktyce?