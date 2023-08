Czerwony znaczy najdroższy? Czy kolor wpływa na cenę samochodu? Mariusz Michalak

Poddając analizie kolor lakieru i wiek samochodów widzimy wyraźnie trend kolorystycznego wyciszania ulic. Wymieniając samochody na młodsze modele, mamy coraz mniejszą szansę trafić na kolory spoza klasycznej (czarny, biały, szary, czerwony) palety. Pixabay.com

Jeśli Rolls Royce Cullinan - to czarny, Bentley Continental GT - szary, Mercedes klasy G - czerwony. Co je łączy? Kwota ponad 2 milionów złotych, za które samochody w tych kolorach są wystawione na OTOMOTO. Jednak powiązanie koloru z ceną modeli nie ogranicza się wyłącznie do pojazdów w segmencie premium. Z analizy średnich cen najpopularniejszych modeli w określonych kolorach wynika, że różnice mogą być naprawdę znaczące i sięgać ponad 50%.