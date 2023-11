Chcesz sprzedać samochód? Zobacz jak sfotografować pojazd

Eksperci AAA AUTO zebrali kilka prostych, ale skutecznych wskazówek i porad, które sprawią, że sprzedawany samochód będzie wyglądał znakomicie na zdjęciach i wyróżni się wśród konkurentów.

„Cyfrowy świat szybko stał się doskonałym miejscem do sprzedaży używanego samochodu, więc nauczenie się sztuki dobrej fotografii pojazdów jest niezbędne, aby dokonać szybkiej sprzedaży. Dzięki internetowi można nawet przyciągnąć zagranicznych nabywców. Jednak bez względu na to, czy to w kraju, czy za granicą, żaden kupujący nie spojrzy na ogłoszenie sprzedaży samochodu, nawet jeśli cena będzie odpowiednia, o ile zdjęcia nie będą atrakcyjne. Na szczęście przy odrobinie praktyki można nauczyć się robić naprawdę dobre zdjęcia i zwiększyć swoje szanse na przyciągnięcie kupujących. Jeśli zdjęcia nie są wystarczająco atrakcyjne, może to mieć realny wpływ na cenę, jaką ostatecznie otrzyma się za auto lub wydłużyć proces sprzedaży” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.