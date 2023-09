Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 29 września 2023?

Spadki w rafineriach w końcówce miesiąca wciąż były obecne, ale zdecydowanie wyhamowały. W porównaniu z piątkiem (22 września) zaledwie o 0,13 proc. spadły średnie hurtowe ceny benzyny bezołowiowej 95, oznacza to, że dziś 1000 litrów „95” można kupić w cenie 4746,80 zł netto. Olej napędowy również potaniał i kosztuje dziś średnio w sprzedaży hurtowej 4763,20 zł netto za 1000 litrów, to tylko o 0,18 proc., czyli niespełna 9 zł mniej, niż przed tygodniem. Zniżki wyhamowały też w przypadku oleju grzewczego, rafinerie oferują go w cenie 4360,40 zł netto za 1000 litrów. Skala przeceny paliw w Polsce jest bardzo widoczna, jeśli przyjrzymy się cenom w ciągu miesiąca. W porównaniu z końcem sierpnia ceny diesla w polskich rafineriach spadły o 457 zł netto, natomiast benzyny potaniały aż o 656 zł, w konsekwencji przestał w praktyce istnieć dystans cenowy różniący najpopularniejsze paliwa – dziś wynosi on zaledwie -16 zł netto.