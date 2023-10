Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 20 października 2023 roku?

Obawy o to, że zaraz po wyborach zobaczymy wyraźny skok cen na stacjach, okazały się być bezpodstawne. Paliwa z pewnością będą drożeć, bo tak dużej dysproporcji względem notowań produktów naftowych w Europie nie da się utrzymywać w nieskończoność, ale będzie to proces rozciągnięty w czasie.

Przewidywania co do kierunku zmian cen na rynku paliw w Polsce zaczynają się już materializować w hurtowych cennikach rafinerii, gdzie w ostatnich dniach dominowały podwyżki. Dynamika zmian nie jest co prawda duża, ale kierunek jest jeden – w górę. Dzisiaj metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest przez rafinerie wyceniany średnio na 4835,80 zł i w porównaniu do poprzedniego piątku cena tego paliwa wzrosła o 76,20 zł. Olej napędowy w tym samym czasie podrożał o 63,40 zł i jego aktualna średnia cena w oficjalnych notowaniach producentów to 4838,60 zł/metr sześcienny.