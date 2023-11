Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 11 listopada?

W najbliższym czasie koszty tankowania będą jeszcze na polskich stacjach rosły, co wiązać się może z „odpracowywaniem” okresu niskich cen w ostatnich tygodniach. Wyłamie się z tej tendencji jedynie autogaz, cechujący się dużą stabilnością. Czy zatem siedem złotych za litr to nasza rzeczywistość już za chwilę?

Tendencja w hurcie się odwraca

W rafineriach mamy w ostatnich dniach zmianę spadkową dotyczącą wszystkich typów paliw. Jest to konsekwencją obniżek na rynku światowym i zapewne taka tendencja może wyhamowywać nieco perspektywy wzrostu na krajowych stacjach. Dzisiaj w rafineriach benzyna 98-oktanowa kosztuje średnio 5497 zł/m sześc., czyli o blisko 32 zł mniej niż w ostatni weekend. W cenach benzyny 95-oktanowej spadek to niemal 110 zł – dzisiaj kosztuje ona średnio 5083 zł/m sześc. Diesel w cenie 5307 zł jest o 46 zł tańszy niż w sobotę, a olej opałowy w tym samym okresie potaniał o 161 zł do poziomu 4575 zł/m sześcienny.