Ceny nowych samochodów. Ile trzeba zarabiać, aby kupić auto?

Obiegowa opinia głosi, że „Polaków nie stać na nowe auta”. Od stycznia do końca sierpnia zarejestrowano w Polsce nieco ponad 311 tys. nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych – wynika z danych IBRM Samar. To o 11% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r., kiedy rynek mierzył się z problemami w produkcji i transporcie. Ten wzrost z pozoru wygląda więc optymistycznie, ale niestety średnia miesięczna liczba nowych rejestracji w tym roku (niespełna 39 tysięcy) jest aż o jedną czwartą mniejsza niż w roku 2019, kiedy co miesiąc rejestrowano średnio 52 tys. nowych aut – zauważają eksperci Carsmile. Na jeden nowy samochód zarejestrowany w naszym kraju w tym roku przypadają niemal dwa pojazdy używane, które trafiły na nasz rynek w ramach importu. Średni wiek samochodów jeżdżących po polskich drogach wynosi natomiast według Samaru ponad 16 lat.