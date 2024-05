Boże Ciało 2024 już za chwilę! Gdzie czekają nas korki? Raport drogowy

Czerwcówka 2024 - kiedy?

To dobra okazja, aby wybrać się na krótki wyjazd za miasto, czy Polacy z niej skorzystają? Eksperci Yanosik przygotowali raport podsumowujący długi weekend czerwcowy w 2023 roku. Dane jasno informują – ruch w tym okresie wzrasta.

Długi weekend czerwcowy rozpocznie się już w czwartek 30 maja. Każdy zainteresowany przedłużeniem wolnego, może wziąć jeden dzień urlopu w piątek 31 maja i cieszyć się wydłużoną do czterech dni czerwcówką.

Czerwcówka rok temu na polskich drogach

Eksperci z systemu Yanosik, zarejestrowali podczas ubiegłorocznej czerwcówki aż 20% przyrost aktywnych użytkowników swojej aplikacji. Wzrost nastąpił już w środę 7 czerwca, co prawdopodobnie oznacza, iż w tym dniu kierowcy wyruszyli w trasę na urlop.

o oznacza jedno – Polacy nie chcieli tracić ani chwili z długiego weekendu i wyruszyli na urlopy już w środę, odpoczywając aż do niedzieli.

Dniem powrotów z czerwcówki była niedziela 11 czerwca, podczas której zarejestrowano 11% przyrost użytkowników aplikacji. Te wnioski potwierdzają również dane, podsumowujące przyrost średniej liczby pokonywanych kilometrów przez użytkowników Yanosik, w porównaniu do przeciętnych dni tygodnia.

Dokąd wyjeżdżali polscy kierowcy na czerwcówkę w 2023 roku?

O ile w długi weekend majowy, większą popularnością wśród wyjeżdżających na odpoczynek, cieszą się górskie obszary naszego kraju, o tyle w długi weekend czerwcowy znacznie popularniejszym kierunkiem jest morze. Zgodnie z danymi z systemu Yanosik, na ubiegłoroczny odpoczynek podczas czerwcówki, polscy kierowcy chętniej wybrali się do województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Największym uznaniem cieszyły się powiaty nowodworski, gryficki, koszaliński, kołobrzeski, kamieński i sławieński.

Skąd polscy kierowcy najchętniej uciekali na czerwcówkę w 2023 roku?

Długi weekend czerwcowy zaprasza Polaków do wypoczynku w różne obszary naszego kraju. Ze względu na lepszą pogodę, większość wybiera się nad morze, aby zrelaksować się na plaży i złapać trochę słońca. Z których miast najchętniej wyjeżdżali polscy kierowcy na wypoczynek w 2023 roku?

Długi weekend czerwcowy pod nadzorem policji

Funkcjonariusze policji rozpoczęli wzmożone działania na drogach, w związku z długim weekendem czerwcowym, już 7 czerwca 2023 roku i czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących do niedzieli 11 czerwca.

Obecność policjantów, czuwających nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie umknęła użytkownikom aplikacji Yanosik. W środę 7 czerwca 2023 roku dodali do systemu o 24% więcej zgłoszeń kontroli policji, aniżeli w przeciętny dzień tygodnia.

W tym roku można się spodziewać, że działania policji rozpoczną się w środę 29 maja i potrwają do niedzieli 2 czerwca.

Czerwcówka 2023 pod znakiem wypadków

Najtragiczniejszym dniem, podczas ubiegłorocznego długiego weekendu czerwcowego, okazało się Boże Ciało (czwartek, 8 czerwca). Doszło wówczas do 67 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 13 osób. W środę, czyli dzień wyjazdowy, zarejestrowano 95 wypadków, w których zginęło 11 osób.

Użytkownicy aplikacji Yanosik także zarejestrowali większą ilość zdarzeń w systemie. Zgodnie z danymi największy przyrost dodawanych zgłoszeń wypadków w aplikacji, odnotowano już w środę 7 czerwca +44% oraz w niedzielę 11 czerwca +64%.

Niestety, jedną z głównych przyczyn wypadków w tak atrakcyjnym okresie wyjazdowym, jakim jest długi weekend czerwcowy, jest nadmierna prędkość jazdy. Piękna pogoda wciąż zdaje się być czynnikiem kuszącym kierowców, aby dodać więcej gazu, niż pozwalają na to limity prędkości. Taka brawura może zakończyć się tragicznie, nawet gdy na drodze panują doskonałe warunki atmosferyczne!

Wciąż trwa sezon na jednoślady, których w trakcie długiego weekendu czerwcowego na drogach może być znacznie więcej. Kierowcom przypominamy, aby stosowali się do przepisów ruchu drogowego, ustępowali pierwszeństwa przejazdu, a motocyklistom, aby nie szarżowali i dostosowywali prędkość do warunków na drodze.

Do 2 czerwca trwa również akcja Yanosik oraz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji “Zwolnij - niebezpieczny punkt!”. W ramach działań, kierowcy używający aplikacji Yanosik są informowani o niebezpiecznych punktach, w których należy zmniejszyć prędkość oraz zachować czujność.