Akcja policji w całej Polsce. Potrwa znacznie dłużej niż zakładano - posypią się mandaty

Najwięcej wypadków drogowych ma miejsce w sezonie wakacyjnym!

Wspólna akcja Policji i Yanosika

Niedostosowana prędkość jazdy do warunków ruchu jest największym wrogiem kierowców. W jej wyniku najczęściej dochodzi do wypadków drogowych. Zgodnie z raportem Policji, w 2023 roku z winy kierujących, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, doszło do 4 216 wypadków.

Policja oraz Yanosik podejmują się walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem, apelując do kierowców o zmniejszenie prędkości, zwłaszcza w niebezpiecznych punktach, w których o wiele łatwiej o wypadek.

Akcja „Zwolnij – niebezpieczny punkt” rozpoczęła się 6 maja i została oficjalnie przedłużona do końca sezonu wakacyjnego. W ramach tych działań, kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik są informowani o konieczności zmniejszenia prędkości jazdy w niebezpiecznych punktach oraz o zachowaniu ostrożności.