Best Global Brands 2023. Mercedes-Benz na siódmym miejscu wśród najcenniejszych marek na świecie

Mercedes-Benz umocnił swoją pozycję lidera jako najcenniejsza marka samochodów luksusowych na świecie w aktualnym rankingu "Best Global Brands 2023". Po pięciu latach z rzędu na ósmym miejscu, gwiazda błyszczy teraz jako siódma najważniejsza marka na świecie.

Wraz ze strategiczną reorganizacją firmy w 2021 roku przedefiniowano również wartości marki. Od teraz marka z gwiazdą pragnie budować ducha "Desire for Iconic Luxury". W ten sposób firma łączy w sobie dwie zasadnicze cechy: po pierwsze, silne korzenie jako producenta luksusowych samochodów, który stworzył wiele ikon definiujących styl. Z drugiej strony, pionierski duch, z jakim Mercedes-Benz, jako lider innowacji, napędza rozwój motoryzacji. Mercedes-Benz bardziej niż kiedykolwiek koncentruje się na blasku marki, który ma wpływ na kształtowanie kultury i jest rozwijany z poszanowaniem dziedzictwa marki. Celem jest kształtowanie ery cyfrowej poprzez tworzenie najbardziej pożądanych pojazdów i usług na świecie.

"Best Global Brands" - wskaźnik najcenniejszych marek na świecie od 1999 roku. Amerykańska firma konsultingowa Interbrand od 1999 roku bada i analizuje najcenniejsze marki na świecie.

100 najlepszych jest uwzględnianych w corocznym badaniu "Best Global Brands", które bada wszystkich kandydatów według trzech kryteriów: "Wyniki finansowe produktów lub usług marki", "Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupowych" oraz "Siła marki w odniesieniu do "Zabezpieczenia przyszłych zysków przedsiębiorstwa". Interbrand był pierwszą firmą, która opracowała metodę oceny marki, która została certyfikowana zgodnie z normą ISO 10668. Międzynarodowa norma wyznacza standardy oceny i spełnia wymagania dotyczące precyzyjnej klasyfikacji marki pieniężnej.