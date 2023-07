Auta używane. Jak poznać modele powypadkowe?

Mechanicy w warsztacie zazwyczaj rozpoczynają pracę od sprawdzenia samochodu z zewnątrz. Weryfikują m.in. geometrię pojazdu, kół, czy kontrolują stan lakieru. W ten sposób mogą doszukać się np. nałożonej dodatkowej warstwy produktu, która ma zakryć powstałe wcześniej w wyniku wypadku uszkodzenia. W większości samochodów fabryczna grubość powłoki lakierniczej mieści się w granicach od 90 do 150 mikronów.

- Dobrą praktyką jest sprawdzenie każdego z elementów karoserii w kilku punktach oraz kontrola stanu podzespołów nośnych nadwozia. W sytuacji gdy grubość lakieru przekracza 150 mikronów, świadczy to zazwyczaj o naprawie lakierniczej. Gdy wartość ta jest kilkukrotnie większa, to najprawdopodobniej element nadwozia był naprawiany za pomocą szpachli – przyznaje Paweł Zaręba, właściciel serwisu Polauto w Markach, należącego do sieci Q Service Castrol.