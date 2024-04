Droga ekspresowa S19 od Lublina do Lubartowa. KIedy będzie gotowa?

„Jesteśmy na ostatnim etapie uzgadniania RDOŚ. To jest kwestia tygodni, kiedy wróci do nas to ostatnie uzgodnienie. Po ostatnim wyłożeniu publicznym były tylko dwie uwagi niewiele znaczące. Dotyczyły one hałasu i dodatkowych ekranów. Jak będą możliwości techniczne, to będą do tego projektu dołożone” – przekazał Maj. Dodał, że bardzo realne jest, aby budowa rozpoczęła się jeszcze w tym roku.