Trasa S7. Ważny odcinek S7 z nowym limitem prędkości dla kierowców

Do końca marca wykonawca powinien zakończyć prace na terenach MOP Mieszkowo, zlokalizowanych po obu stronach S7, pomiędzy węzłami Antoninów i Złotokłos. "Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie udostępnimy je podróżnym. Do dyspozycji będą miejsca parkingowe, wypoczynkowe oraz sanitariaty. Wyłoniony w przetargu dzierżawca MOP-ów rozbuduje je o funkcję komercyjną: stacje paliw i część gastronomiczną" - informuje GDDKiA.

Dla kierowców samochodów osobowych, motocykli i ciężarówek o masie całkowitej do 3,5 t, oznacza to możliwość jazdy z prędkością do 120 km/h. Wcześniej obowiązywało m.in. ograniczenie prędkości do 80 km/h.

W kwietniu rozpocznie się ostatni etap prac związanych z realizacją kontraktu, remont 17 km DK7 od Sękocina Starego do Rembertowa. Potrwają one do końca III kwartału br.

Trasa główna S7 to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu z rezerwą pod budowę trzeciego. Wjazd na nową drogę umożliwiają węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe.