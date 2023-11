Zderzenie auta z dzikim zwierzęciem. Jak powinien się zachować kierowca? Co z odszkodowaniem?

Zderzenie auta z dzikim zwierzęciem - co z odszkodowaniem?

Jak się zachować, gdy dojdzie do zderzenia z dzikim zwierzęciem?

"Zderzenie np. z łosiem dla niektórych uczestników ruchu drogowego kończyło się tragicznie. Zwierzę ważące kilkaset kilogramów przebijało się przez szybę czołową i wpadało do środka pojazdu, powodując u kierowców lub pasażerów poważne obrażenia lub śmierć" – podkreśliła rzeczniczka Komendy Powiatowej policji w Sochaczewie asp. Agnieszka Dzik.

Mundurowi podkreślają, że zwykle do takich zdarzeń dochodzi wczesnym rankiem lub po zmierzchu.

Znak A-18b - "Uwaga, dzikie zwierzęta"

Drogi, na których najczęściej można spodziewać się dzikich zwierząt, oznaczone są znakiem ostrzegawczym A-18b - "Uwaga, dzikie zwierzęta". Przedstawia on żółty znak w kształcie trójkąta przedstawiający jelenia w skoku. Poniżej może znajdować się tabliczka się z długością odcinka, na którym występuje zagrożenie.

Jak się zachować, gdy dostrzeżemy zwierzę na drodze?

Gdy dojdzie już do zderzenia ze zwierzęciem, które poniosło śmierć, należy skontaktować się z zarządcą drogi lub policją. "Jeśli potrąciłeś jakiekolwiek zwierzę (psa, kota, sarnę, łosia lub inne), to zatrzymaj się i sprawdź, czy żyje" – radzą mundurowi.

Rannego i przerażonego zwierzęcia nie należy jednak dotykać, bo może być agresywne. "Zadzwoń do właściwego urzędu gminy lub na numer 112 i poinformuj, gdzie doszło do zdarzenia. Nie bądź obojętny na potrącone zwierzęta leżące na drodze" – apeluje policja.

Zderzenie auta z dzikim zwierzęciem - co z odszkodowaniem?

– W tym przypadku nie możemy liczyć na pokrycie kosztów z ubezpieczenia strony, która spowodowała wypadek – sarny, jelenia czy dzika, które nagle wtargnęły na jezdnię. Przed następstwami zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt kierowców może uchronić np. polisa mini autocasco. W ramach tej ochrony, można ubiegać się o zwrot kosztów naprawy auta uszkodzonego na skutek zderzenia z dzikim zwierzęciem. Pomocna może okazać się też polisa NNW kierowcy – na wypadek, gdyby ranny został on sam lub pasażerowie pojazdu – mówi Rafał Mosionek, CEO firmy ubezpieczeniowej Beesafe.

Jeśli nasza polisa nie obejmuje tego typu zdarzeń, możemy próbować dochodzić swoich racji inną drogą – sądowną, co jednak bywa uciążliwe i czasochłonne, a także często wiąże się z kolejną dawką stresu, którego wcześniej dostarczył nam już przecież sam wypadek. Jeżeli mimo wszystko zdecydujemy się na to działanie, możemy ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi, na której doszło do wypadku.