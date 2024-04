Yanosik. Majówka 2024 na polskich drogach. Czego możemy się spodziewać?

Majówka 2024 – kiedy?

Tak wyglądała majówka rok temu na polskich drogach

Zeszłoroczna majówka trwała znacznie dłużej, bo aż 9 dni, jeśli chętni zdecydowali się wziąć urlop na 3 dni. To spowodowało wzrost zainteresowania wyjazdem na długi weekend wśród polskich kierowców.

Eksperci z zespołu Yanosik odnotowali przyrost aktywnych użytkowników swojej aplikacji już 29 kwietnia w sobotę. Tendencja wzrostowa utrzymywała się do środy, 3 maja.

Długi weekend majowy zbliża się coraz większymi krokami. Majówka to ulubiony czas Polaków na zorganizowanie wyjazdu wypoczynkowego. W tym roku, po wzięciu jednego dnia urlopu, będzie można cieszyć się aż pięciodniowym weekendem majowym. Czego można spodziewać się na drogach? Eksperci z Yanosik odpowiadają! materiały prasowe

Specjaliści sprawdzili również % wyjeżdżających użytkowników. Okazało się, że najwięcej (25%) kierowców zdecydowało się ruszyć w drogę w sobotę 29 kwietnia.

Tego dnia średni dystans dla jednego użytkownika aplikacji Yanosik wyniósł 110 km. Niektórzy jednak zdecydowali się na krótszy urlop, biorąc tylko jeden dzień wolny 2 maja we wtorek, co potwierdzają także dane Yanosik. W środę 3 maja, średni dystans pokonywanych kilometrów per użytkownik aplikacji wzrósł do 112 km, co wyraźnie sugeruje, że w część kierowców zaplanowała na ten dzień powroty do domów.