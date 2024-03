Wystarcz kilka kliknięć. Czy tak wkrótce będziemy kupować wszystkie auta?

W przygotowaniach są już kolejne udogodnienia. Już niedługo użytkownicy Mercedes-Benz Store będą mieli na przykład możliwość zapoznania się z ofertą wyprodukowanych samochodów znajdujących się w transporcie do Polski, które wkrótce trafią do sprzedaży. Czas dostawy zależy wtedy od modelu i produkcji.

Mercedes EQA nie jest nowością. Fakt, na rynek trafił niedawno, ale teoretycznie każdy powinien się już z nim oswoić. Co prawda niedawno przeszedł lifting, ale to wciąż auto bardzo podobne do…

Już teraz klienci z kontem Mercedes me connect mogą porównać parametry kilku samochodów, dodając je do ulubionych. Ponadto po skonfigurowaniu wymarzonego pojazdu na stronach Mercedes-Benz klient otrzymuje propozycje zbliżonych aut, które dostępne są na stocku lub wkrótce będą w ofercie dealerów. Jeśli chodzi o możliwości docelowej płatności, klienci sklepu internetowego Mercedes-Benz mogą wybierać pomiędzy zakupem gotówkowym lub finansowaniem, korzystając ze zintegrowanego kalkulatora Mercedes-Benz Financial Services. Klienci zainteresowani leasingiem lub finansowaniem mogą obliczyć wpłatę wstępną i ratę online, dostosowując je do swoich indywidualnych potrzeb.

To nie wszystko: sklep internetowy Mercedes-Benz oferuje także certyfikowane auta używane. Aktualnie do wyboru jest blisko 450 samochodów. Tu również użytkownicy maja do dyspozycji kalkulator dogodnego finansowania i mogą skorzystać z chatu lub bezpośrednio skontaktować się z dealerem.