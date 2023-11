Wyprzedaże. Black Week w salonach Hyundai. Ile można zyskać?

Black Week to istne święto konsumpcji, które od lat mobilizuje klientów do polowania na najlepsze oferty. Hyundai Motor Poland przygotował na to święto specjalną ofertę obejmującą samochody spalinowe, hybrydy i elektryki.

Narodziny handlowej tradycji

Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, w których hucznie obchodzi się Święto Dziękczynienia. Oczywiście jest to dzień wolny od pracy i wypada zawsze w czwartek. W kolejnym dniu Amerykanie brali masowo urlopy, by przedłużyć sobie weekend. A skoro mieli wolne, to masowo odwiedzali sklepy. Sklepy tworzyły specjalne upusty i tak narodziła się handlowa tradycja Black Friday. Dzisiaj święto to wewoluowało w kierunku Black Week, a gorące oferty pod koniec listopada stały się modne na całym świecie. Ubrania, suknie ślubne, elektronika. To dlaczego ofertami Black Week nie miałyby być objęte samochody?

Black Week Hyundai SUV: Pełne ubezpieczenie lub 3 lata serwisu gratis

Dotąd obowiązywała oferta, w ramach której do popularnych modeli Tucson, Kona i Bayon można było za 1000 złotych otrzymać 3-letni kontrakt serwisowy (do 45 000 km) lub roczny pakiet ubezpieczenia AC/ON/NNW. W ramach oferty Black Week te pakiety (jeden albo drugi) będzie dostępny za 0 złotych. Co ważne, ta oferta łączy się z pozostałymi upustami.

Różne modele, różne korzyści

Black Week to doskonały czas, aby przypomnieć klientom o korzyściach cenowych dostępnych obecnie dla poszczególnych modeli. W przypadku zakupu bardzo popularnego modelu Tucson można liczyć na upust 16 000 zł oraz 18 000 zł dla Tucson Plug-in Hybrid. Upust dla modelu Kona wynosi 6000 zł oraz 20 000 zł dla Kona Electric. Pozostałe upusty wyglądają następująco: Ioniq 6 – 10 000 zł, Ioniq 5 – 11 000 zł, Bayon – 13 000 zł, i20 – 10 000 zł. Jeśli do tej oferty otrzymamy darmowy pakiet serwisowy (o wartości 4690 zł) łączna korzyść dla modelu Tucson Plug-in Hybrid wyniesie 22 690 złotych.

Black Week dla firm, czyli polowanie na elektryki

Najpopularniejszym modelem elektrycznym marki Hyundai jest Kona Electric. Jest ona dostępna w leasigu Easy Move On z ratą miesięczną już od 884 zł netto lub w wynajmie długoterminowym już od 2402 zł netto. Ioniq 5 w leasingu Easy Move On jest dostępny już od 1132 zł netto miesięcznie, w leasingu operacyjnym od 102% lub w wynajmie długoterminowym od 3262 zł netto miesięcznie. Opływowy model Ioniq 6 jest dostępny od 1517 zł netto miesięcznie lub w wynajmie długoterminowym od 3 985 zł netto miesięcznie. Tu także dostępny jest leasing od 102%. Klienci korzystający z finansowania w ramach Hyundai Fleet Lease tylko w okresie od 20 do 25 listopada otrzymają bezpłatnie Wallboxa do ładowania swojego samochodu w domu, a ich pierwsza rata wyniesie 1 złoty. Poszczególne oferty różnią się w zależności od modelu i wybranej formy zakupu.

