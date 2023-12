Wyjazd na święta. Na to zwraca uwagę ekspert bezpiecznej jazdy

Co jeszcze kierowca może zrobić, aby jak najlepiej przygotować się do wyjazdu?

Skontroluj ustawienie fotela

Do premiery marki OMODA na polskim rynku zostało już tylko kilka miesięcy. Ale już teraz firma przygotowała wycenę modelu 5 ICE. Ile ma kosztować samochód z pełnym wyposażeniem?

Zapnij pasy bezpieczeństwa

Zadaniem pasów jest absorbowanie głównej siły uderzenia oraz utrzymanie ciała na miejscu. Pasy amortyzują silne uderzenia i pozwalają uniknąć uderzenia o deskę rozdzielczą, kierownicę bądź w przypadku pasażerów siedzących na tylnych siedzeniach – o fotele znajdujące się z przodu. Istotne jest nie tylko, aby pasy były zapięte, ale także pozostały prawidłowo zapięte. W czasie dłuższych podróży pasażerowie mogą przyjmować różne pozycje czy przeciągać pasy dla wygody, ale niestety wtedy nie spełnią one swojej roli w przypadku niebezpiecznej sytuacji.

Jedź płynnie i zachowaj bezpieczną odległość

Płynna jazda z dostosowaną do warunków i przepisów prędkością, bez szarpnięć i gwałtownych manewrów, przewidywalna dla innych uczestników ruchu, pozwala zmniejszyć ryzyko wypadku. Również w przypadku zachowania większej odległości od poprzedzającego pojazdu, kierowca ma więcej czasu na reakcję i zauważenie awaryjnych okoliczności.

To pomoże kierowcy

Temperatura w pojeździe ma wpływ na sprawność motoryczną kierowcy – jej optymalna wartość w samochodzie to 20-22°C - zbyt niska nie jest komfortowa, zaś za wysoka obniża koncentrację.

Skupienie uwagi kierowcy na drodze to jeden z najważniejszych elementów bezpiecznej jazdy – nic i nikt nie powinno rozpraszać kierującego pojazdem - kierowcy muszą często podjąć od 8 do 12 decyzji na jeden kilometr mając na to mniej niż pół sekundy.