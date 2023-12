Wielu kierowców ma z tym problem. Ekspert zwraca uwagę

Bardzo ważna jest czytelność zachowań podczas jazdy. Inni kierujący oraz piesi nie mogą wątpić w zamiary kierowcy, czy to w sytuacji zatrzymywania się przed przejściem dla pieszych, czy też w momencie wyprzedzenia innego samochodu. Czynności, do których zobowiązują przepisy, a niektórzy kierowcy zapominają o nich, to na przykład włączanie kierunkowskazu odpowiednio wcześnie przed zmianą pasa ruchu, przed manewrem wyprzedzania lub zakrętem. Dzięki temu inni uczestnicy ruchu nie będą zaskoczeni działaniami prowadzącego auto – wyjaśnia Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.