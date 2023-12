Wideorejestrator Prido i9. Samochodowa kamera z górnej półki

Ten, kto nie miał niebezpiecznej sytuacji na drodze, nie jest w stanie docenić przydatności jakie dają samochodowe wideorejestratory. To one mogą być naszym najlepszym - i czasami jedynym - świadkiem. Dziś prezentujemy najwyższy spośród modeli oferowanych przez markę Prido.

Marka Prido ma już w swojej ofercie kilka modeli wideorejestratorów w różnym przedziale jakościowym i cenowym. Prido i9 jest najwyższym i najdroższym rejestratorem w ofercie.

Prido i9. W szczegółach

Prido i9 rejestruje obraz w kinowej wręcz, maksymalnej rozdzielczości – 4K 3840x2160 z szybkością 30 klatek/sekundę. W trosce o płynność można przełączyć się na rozdzielczość Full HD (w większości sytuacji zupełnie wystarczającą), z szybkością 60 lub nawet 120 klatek na sekundę. Urządzenie wyposażono w 8-megapikselowy sensor optyczny Sony Night View 4K z dość jasną przysłoną f/1.8. 7-mio elementowy obiektyw wideorejestratora został wykonany ze szkła. Obsługę ułatwia stosunkowo duży 3-calowy dotykowy ekran, choć dzięki łączności Wi-Fi i aplikacji, wszystkie funkcje i ustawienia możemy obsługiwać za pomocą smartfona. Na nim także możemy przeglądać pliki wideo. Oba rozwiązania są bardzo wygodne i warte odnotowania.

Rejestrator zapisuje obraz na kartach pamięci Micro SD o pojemności do 256 GB, co jest racjonalnym rozwiązaniem biorąc pod uwagę chęć zapisu w 4K, który zajmuje automatycznie więcej pamięci. Do kamery można dokupić i podłączyć dodatkową kamerę tylną T1 (koszt ok. 249 zł) oraz moduł zasilający w przypadku wyłączenia stacyjki - HK1 (cena ok. 99 zł). Moduł ten umożliwia także skorzystanie z możliwości aż 4 trybów parkingowych (klasyczny, low-bitrate, poklatkowy oraz tryb aktywowany wykryciem ruchu).

Wideorejestrator można także sterować głosowo, ale urządzenie rozpoznaje komendy niestety tylko w języku angielskim.

Ciekawym rozwiązaniem jest moduł GPS, zamontowany w uchwycie kamery. Sam uchwyt nakładany jest na powierzchnię szyby i unieruchamiany przyssawką. Kamerę natomiast możemy podczepiać pod uchwyt za pomocą magnesu. Dzięki temu wideorejestrator możemy szybko montować i demontować z urządzenia, praktycznie jednym ruchem ręki.

Moduł GPS to nie tylko ciekawy dodatek, ale także ważny dowód jeśli chcemy np. udowadniać prędkość z jaką się przemieszczaliśmy. Może także służyć do ustalania miejsc w których powstało dane ujęcie.

Prido i9. Wsparcie kierowcy

Wzorem wielu innych producentów, także i Prido "na pokład" swojego wideorejestratora wprowadziło system wsparcia kierowcy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), który informuje go o opuszczeniu pasa ruchu, zbytnim zbliżeniu się do pojazdu jadącego przed autem, naszym zmęczeniu czy o braku włączonych świateł.

I o ile systemy wsparcia w które fabrycznie wyposażone sa samochody, działają - zazwyczaj - bez zarzutu, o tyle w Prido i9 należy traktować je bardziej jako ciekawostkę, czasami do wykorzystania przez kierowcę. Ale w tym względzie, pozostałe marki oferują rozwiązania na podobnym poziomie. Na korzyść Prido przemawia fakt, że nie trzeba ich specjalnie kalibrować.

Oczywiście kamera Prido i9 jest wyposażona w czujnik przeciążeń (G-Sensor). Chroni on nagrania przed nadpisywaniem w pętli w przypadku wykrycia znacznych sił działających na pojazd. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że filmy zarejestrowane podczas wypadku lub innych nagłych zdarzeń drogowych nie zostaną skasowane, gdy skończy się miejsce na karcie pamięci, a urządzenie zacznie nadpisywać nowe pliki na stare.

Prido i9. W użyciu

Lepszy sensor i jaśniejszy obiektyw to gwarancja jakości zapisu. Ten w dobrych i idealnych warunkach oświetleniowych wypada na korzyść urządzenia. Gorzej jest w warunkach nocnych i mniejszej ilości światła. Tu nie zawsze tablice rejestracyjne pojazdów bywają czytelne. Ale to przypadłość praktycznie wszystkich rejestratorów samochodowych, Prido nie jest tutaj wyjątkiem. Sposobem na chociaż częściowe rozwiązanie tego probemu jest zastosowanie... drugiej, tylnej kamery T1. Zresztą dokupienie tylnej kamery należy polecić od razu. Po co bowiem kupować rejestrator, który może pracować z drugą kamerą, jeśli zamierzamy wykorzystać tylko jedną?

Prido i9. Podsumowanie

Prido i9 to porządny i całkiem niezły wideorejestrator, który można doposażyć w dodatkową, tylną kamerę i zasilanie umożliwiające w pełni korzystać z trybu parkingowego. Ma możliwość wygodnego sterowania ze smartfonu poprzez Wi-Fi. Dodatkowy moduł GPS też jest wyznacznikiem wysokiej pozycji tego urządzenia, a sposób mocowania jest wygodny i prosty w instalacji. Niestety, wideorejestrator nie należy do najtańszych. I jeśli zamierzamy go nabyć, to od razu powinniśmy pomyśleć o drugiej kamerze i instalacji potrzymującej zasilanie.

Wideorejestrator Prido i9 kosztuje około 999 złotych. Specyfikacja techniczna Rozdzielczość (max) 3840x2160px (4K, 2160P) Kompatybilność z kamerą tylną Tak Ekran dotykowy Tak Łączność Wi-Fi Tak Przekątna ekranu 3 cale Moduł GPS Tak Klatki/s (FPS) 120FPS (1080P) / 30FPS (4K) Sterowanie głosowe Tak Tryb WDR Tak Tryb parkingowy Tak (4 tryby) Asystent pasa ruchu Tak Ostrzeżenie przed kolizją Tak Maksymalna pojemność microSD 256 GB Kąt widzenia 150° Uchwyt magnetyczny Tak Ładowarka 2xUSB Tak Zasilanie Superkondensator

