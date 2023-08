Wibor w dół, rata za auto spada. Czy to oznacza, że samochody będą tanieć?

Obniżki stóp rynkowych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze spadkiem inflacji, zaowocowały zmniejszeniem raty leasingu o 100 zł – wynika z symulacji Carsmile. Czy to oznacza, że auta będą taniały? Do wyborów zostały jeszcze trzy posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Stopa WIBOR, od której zależy wysokość rat leasingowych, spadła od szczytu z listopada 2022 r. (7,61%) już o niemal 1 pkt. proc. i wynosi obecnie 6,7%. Obniżka stóp rynkowych to efekt spadku inflacji, która w szczytowym momencie tj. w lutym br. wynosiła 18,4%, a w lipcu spadła do 10,8%. Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach wskaźnik wzrostu cen wejdzie w obszar jednocyfrowy – czytamy w raporcie Carsmile. Obecny poziom inflacji jest wprawdzie wciąż bardzo daleki od celu inflacyjnego NBP (wynosi on 2,5% z możliwością odchylenia o +/- 1 pkt. proc.), jednak ekonomiści oczekują, że w tym roku może dojść do jednej lub dwóch obniżek stop procentowych przez RPP. - Jeśli inflacja będzie nadal spadać, RPP z dużym prawdopodobieństwem zdecyduje się na jedną lub dwie obniżki stóp procentowych do końca roku, łącznie o co najmniej 0,5 pkt. proc. – uważa Michał Knitter, wiceprezes Carsmile. – Zostało to już częściowo odzwierciedlone w stopach rynkowych i skutkuje „lżejszą” ratą leasingu za samochód, chociaż RPP nie dokonała jeszcze żadnych cięć w obecnym cyklu – podkreśla ekspert.

Kiedy pierwsza obniżka?

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na 28 sierpnia, jednak jest to tzw. posiedzenie niedecyzyjne, podczas którego Rada nie zmieni stóp. Kolejne posiedzenia zaplanowano na 12-13 września oraz 3-4 października, co oznacza, że przed wyborami parlamentarnymi (15.10) odbędą się jeszcze dwa „decyzyjne” posiedzenia RPP, na których może dojść do obniżki stopy referencyjnej NBP.

Analitycy Carsmile sprawdzili, czy spadek WIBORu od szczytu z listopada ub.r. ma już odczuwalny wpływ na ratę leasingu za auto. Pod uwagę wzięli dwa samochody, jeden o wartości 170 tys. zł netto, a drugi o wartości 200 tys. zł netto, które zostały wyleasingowane na okres 5 lat. Szczegółowe założenia odnośnie wkładu własnego i wykupu przedstawia tabela. Przypomnijmy, że według najnowszych danych IBRM Samar, średnia cena nowego samochodu w Polsce osiągnęła w czerwcu kolejny rekord i przekroczyła 175 tys. zł (brutto), rosnąc o niemal 15% względem czerwca 2022 r. Stopa WIBOR, od której zależy wysokość rat leasingowych, spadła od szczytu z listopada 2022 r. (7,61%) już o niemal 1 pkt. proc. i wynosi obecnie 6,7%. Carsmile

Raty w dół, ale czy warto czekać?

Z analizy Carsmile wynika, że rata za samochód o wartości 200 tys. zł netto i przyjętych do symulacji założeń spadła już o 100 zł netto na skutek samej obniżki stopy WIBOR, a rata za auto kosztujące 170 tys. zł netto spadła z tego powodu o 83 zł. Samochody kosztujące (wg cen katalogowych) ok. 200 tys. zł netto to przykładowo BMW 318i (w wersji m Sport out), Volvo XC60 (w wersji B4 B Plus Dark Out) czy Mercedes GLA (200 d AMG). W grupie pojazdów kosztujących „katalogowo” ok. 170 tys. zł netto wymienić można z kolei Mercedesa CLA (w wersji m HEV AMG), Nissana X-trail (1.5 VC-T mHEV) czy Subaru Forrestera (3.0i-L Platinum).

W skali całego okresu leasingowania obniżka raty o 100 zł miesięcznie oznacza spadek kosztu leasingu o 5-6 tys. zł. Czy to zapowiedź, że auta w Polsce będą tanieć? W ocenie Michała Knittera, nie ma ku temu obecnie jednoznacznych przesłanek. - Ceny katalogowe samochodów nadal rosną i są to podwyżki rzędu kilkunastu procent w skali roku, czyli nadal znaczące. Mamy jednocześnie korzystne dla nabywców zjawisko, jakim jest powrót polityki rabatowej, dzięki której auto można kupić taniej niż wynika to z oferty katalogowej. Dodatkowym pozytywnym elementem jest spadek raty za samochód ze względu na niższą stopę WIBOR. Czasy oczekiwania na auto zamówione według indywidualnej konfiguracji są obecnie bardzo dobre i wynoszą ok. 3-4 miesięcy dla najpopularniejszych modeli – wylicza Michał Knitter.

Dlatego, jego zdaniem, mamy obecnie korzystny dla nabywców splot różnych czynników rynkowych, ale może to być zjawisko chwilowe. – Jest dobry moment na zakup czy wynajem auta, ale nie spodziewam się, aby w kolejnych miesiącach ceny zaczęły spadać, myślę raczej, że jeśli popyt na rynku zacznie się odbudowywać, to warunki cenowe i okresy oczekiwania ulegną pogorszeniu – podsumowuje wiceprezes Carsmile.

