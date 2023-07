Wakacje. Pamiętaj o tych 5 rzeczach przed podróżą autem

Lato to szczególnie wymagający okres dla pojazdów. Często muszą pokonać setki kilometrów po drogach w różnym stanie – od lokalnych po autostrady. Ważne jest, by samochód przed podróżą był w jak najlepszej kondycji. Przeglądu warto jest dokonać w warsztacie, ale część czynności obsługowych możemy wykonać sami.

Serwis klimatyzacji to podstawa

- To naturalne, że podczas eksploatacji samochodu, w układzie klimatyzacji pojawiają się ubytki. Szacuje się, że rocznie pozostają na poziomie 5-10%. Regularny serwis pozwala uniknąć sytuacji, w której przestaje on być w pełni wydajny. Dzieje się tak szczególnie przy panujących zbyt dużych temperaturach – wtedy klimatyzacja nie spełnia swojej podstawowej roli. Dlatego tak ważna jest wizyta w warsztacie przed dłuższym wyjazdem – twierdzi Paweł Zaręba, właściciel serwisu Polauto w Markach, należącego do sieci Q Service Castrol.

Zdaniem mechaników, układ klimatyzacji należy przeglądać co najmniej raz w roku. Jednym z ważniejszych etapów serwisu jest wymiana filtra kabinowego, w którym gromadzą się wszelkie zanieczyszczenia. Sprawnie działający filtr oczyszcza powietrze w samochodzie, co zwiększa komfort jazdy.

W nowszych modelach samochodów kompresor klimatyzacji jest stale napędzany od silnika, a wyłączenie układu nie ma na to wpływu. Co więcej, jazda z tzw. pustym układem klimatyzacji grozi zatarciem kompresora i niepotrzebnymi wydatkami.

Sprawdź poziom płynów i oleju w samochodzie - płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, olej silnikowy

Płyn chłodniczy jest niezbędny do prawidłowej pracy układu chłodzenia i w konsekwencji również działania silnika. Jego brak może doprowadzić m.in. do przegrzania silnika czy uszkodzenia klimatyzacji. Takie naprawy mogą być bardzo kosztowne, z tego względu warto regularnie sprawdzać poziom płynów i na bieżąco wymieniać i uzupełniać je w warsztacie.

Skontroluj oświetlenie pojazdu

Ważnym elementem decydującym o bezpieczeństwie jest oświetlenie pojazdu. Dlatego nalezy zawsze kontrolować je nie tylko przed wyruszeniem w długą podróż. Nie we wszystkich modelach pojazdów łatwo jest samodzielnie wymienić żarówki, dlatego też lepiej jest to zrobić w serwisie. Ale tak gdzie jest to możliwe, warto jest wozić ze sobą zapas podstawowych żarówek (obecnie bez problemu mozna dostać takie zestawy w sklepach motoryzacyjnych). Nie zapominajmy przy tym także o zapasie samochodowych bezpieczników. Może się on nam przydać w najmniej oczekiwanym momencie.