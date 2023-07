W Austrii będą konfiskować samochody. Wiesz za co?

Jak wyjaśniła minister transportu Leonore Gewessler (Zieloni), pojazdy takie zostaną zlicytowane, z czego 70 proc. uzyskanej kwoty trafi do funduszu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a reszta - do władz lokalnych. Jeśli samochód nie jest własnością kierowcy złapanego na wykroczeniu, zostanie on dożywotnio pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdami.

„Jeśli nadmierna prędkość staje się zagrożeniem, potrzebne są surowe sankcje” – skomentował rzecznik ruchu ekologicznego Hermann Weratschnig. „Samochód jest dla wielu ważnym środkiem transportu, ale nie jest zabawką. Jeśli samochód staje się bronią z racji niewłaściwego użytkowania, to ostatecznie w pewnym momencie musi zniknąć” - dodał.