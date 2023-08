Via Carpatia będzie dłuższa. Można budować na Podlasiu

Odcinek S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód jest pierwszym na południe od Białegostoku, który będzie budowany. ZRID jest też podstawą do postępowań odszkodowawczych za grunty przejęte pod budowę na rzecz Skarbu Państwa.

Chodzi o łącznie 11,2 km drogi, z czego 9 km S19 w standardzie drogi ekspresowej, a 2,2 km DK66 w standardzie drogi GP (głównej przyspieszonej). W systemie "projektuj i buduj" zadanie realizuje firma Budimex SA. Wartość umowy to 325,9 mln zł - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział na konferencji prasowej przy wydawaniu ZRID, że wydane w środę zezwolenie to pierwsza taka decyzja dot. trasy Via Carpatia w regionie. Dotychczas w województwie powstaje jeden odcinek S19 koło Kuźnicy (bez nazewnictwa Via Carpatia).