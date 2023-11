Toyota bZ4X. Zobacz ile można zaoszczędzić na wyprzedaży modelu

Toyota obniżyła ceny elektrycznego modelu bZ4X z 2023 roku produkcji. W trakcie trwania wyprzedaży można zyskać nawet do 42 tysięcy złotych, a także skorzystać z programu dopłat „Mój elektryk” oraz atrakcyjnego finansowania w ramach programu KINTO ONE

Toyota obniżyła ceny elektrycznego modelu bZ4X z 2023 roku produkcji. W trakcie trwania wyprzedaży można zyskać nawet do 42 tysięcy złotych, a także skorzystać z programu dopłat „Mój elektryk” oraz atrakcyjnego finansowania w ramach programu KINTO ONE

Na polskim rynku pierwsza zaprojektowana od podstaw elektryczna Toyota jest dostępna z napędem na przód (204 KM) oraz nowym napędem na cztery koła XMODE (218 KM), a wysokiej jakości bateria litowo-jonowa o pojemności 71,4 kWh brutto (64 kWh netto) pozwala pokonać do 512 km w wersji z napędem na przód oraz do 461 km w wersji 4x4 (zgodnie z normą WLTP). Uzupełnienie energii do 80% naładowania potrwa około 30 minut z wykorzystaniem ładowarki o mocy szczytowej 150 kW (CCS2).

Toyota jest pewna jakości i trwałości swojej baterii, dlatego udziela gwarancji fabrycznej na 8 lat lub 160 000 kilometrów przebiegu. Program Extended Battery Care zapewnia ochronę do 10 lat i 1 miliona kilometrów pod warunkiem dokonywania corocznego przeglądu baterii. W związku z wyprzedażą aut z rocznika 2023 obniżono ceny modelu bZ4X nawet o 42 tys. zł, a samochód można sfinansować w ramach usługi KINTO ONE z atrakcyjnymi miesięcznymi ratami dla firm oraz dla klientów indywidualnych z uwzględnieniem programu dopłat do aut elektrycznych „Mój elektryk”. Toyota bZ4X oferowana jest w trzech wersjach wyposażenia: Comfort, Prestige oraz Executive oraz w 11 wariantach kolorystycznych, w tym pięciu dwukolorowych malowaniach nadwozia. Każdy nabywca otrzymuje bezpłatnie kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ2) z pokrowcem, nakładki progowe oraz dywaniki welurowe.

Toyota bZ4X z rabatem do 42 tys. złotych

Toyota obniżyła ceny elektrycznego modelu bZ4X z 2023 roku produkcji. W trakcie trwania wyprzedaży można zyskać nawet do 42 tysięcy złotych, a także skorzystać z programu dopłat „Mój elektryk” oraz atrakcyjnego finansowania w ramach programu KINTO ONE Toyota Toyota bZ4X Comfort z napędem na przód kosztuje w wyprzedaży od 204 900 zł (42 tys. rabatu względem ceny katalogowej). W Leasingu KINTO ONE dla firm miesięczna rata to 1236 zł netto, a w Leasingu Konsumenckim KINTO ONE to 1520 zł brutto. W obu przypadkach uwzględniono dopłatę z programu „Mój elektryk”.

Elektryczna Toyota w wersji Comfort w standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację dwustrefową, światła główne oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED, kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym, kolorowym ekranem dotykowym, nawigacją Connected z mapami online oraz 4-letnią transmisją danych. Standardem są też systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-Mate, z trzecią generacją Toyota Safety Sense z możliwością aktualizacji online.

Dobrze wyposażona wersja Prestige od 221 900 złotych

Toyota bZ4X w wersji Prestige kosztuje teraz od 221 900 zł (napęd na przód) lub od 235 900 zł (XMODE). Miesięczna rata w Leasingi KINTO ONE z dopłatą z programu „Mój elektryk” zaczyna się od 1512 zł netto, a w Leasingu Konsumenckim KINTO ONE od 1860 zł brutto. Ta wersja zyskuje tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej, podgrzewane fotele oraz kierownicę, podgrzewane wycieraczki przedniej szyby, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, stację do bezprzewodowego ładowania telefonów oraz 12,3-calowy ekran system Toyota Smart Connect z nawigacją działającą w online i offline.

Do wersji Prestige można domówić pakiet Tech (3000 zł), który obejmuje kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, system monitorowania martwego pola w lusterkach BSM, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM) oraz kamerę monitorującą kierowcę (DCM).

Wersja Executive w wyprzedaży od 242 900 złotych

Toyota obniżyła ceny elektrycznego modelu bZ4X z 2023 roku produkcji. W trakcie trwania wyprzedaży można zyskać nawet do 42 tysięcy złotych, a także skorzystać z programu dopłat „Mój elektryk” oraz atrakcyjnego finansowania w ramach programu KINTO ONE Toyota 20-calowe felgi aluminiowe, tapicerka ze skóry syntetycznej, wentylowane fotele przednie, kamera monitorująca kierowcę (DCM), zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), panoramiczny dach, dwukolorowe malowanie nadwozia oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach BSM to wyróżniki wersji Executive. Tak wyposażona Toyota bZ4X kosztuje od 242 900 zł (napęd na przód) lub od 256 900 zł (XMODE). W Leasingu KINTO ONE dla firm miesięczna rata to 1815 zł netto, a w Leasingu Konsumenckim KINTO ONE to 2232 zł brutto. W obu przypadkach uwzględniono dopłatę z programu „Mój elektryk”.

Polska policja wymienia flotę!