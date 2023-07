TomTom GO Expert Plus. Nowe rozwiązanie nawigacyjne dla kierowców ciężarówek

GO Expert Plus oferuje ulepszone wskazówki wizualne, zapewniając pełnoekranowe animacje, które ostrzegają kierowców o zbliżających się zjazdach, zakrętach lub zmianach pasa ruchu, nawet podczas jazdy z wyłączonym dźwiękiem. Dzięki otrzymywaniu instrukcji w jasny i intuicyjny sposób, kierowcy ciężarówek mogą skupić się na drodze, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność podczas podróży.

TomTom zaprezentował właśnie nową nawigację TomTom GO Expert Plus, rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla kierowców ciężarówek. Poprzedni model - TomTom GO Expert, odniósł sukces na rynku, zyskując tytuł najczęściej sprzedawanego urządzenia nawigacyjnego dla kierowców ciężarówek w 2022 roku w Europie.

Rozszerzenie stref niskiej emisji spalin (LEZ) w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej stanowi poważne wyzwanie dla zawodowych kierowców i firm transportowych. Niezgodność z wymaganymi normami emisji spalin może skutkować karami, co sprawia, że dokładne poruszanie się po tych strefach ma kluczowe znaczenie dla kierowców ciężarówek. W odpowiedzi na to wyzwanie urządzenie TomTom GO Expert Plus posiada funkcję “Low-Emission Zones”. Ta zaawansowana opcja automatycznie wyklucza strefy niskiej emisji z tras kierowców ciężarówek, zapewniając zgodność z lokalnymi ograniczeniami. GO Expert Plus oferuje ulepszone wskazówki wizualne, zapewniając pełnoekranowe animacje, które ostrzegają kierowców o zbliżających się zjazdach, zakrętach lub zmianach pasa ruchu, nawet podczas jazdy z wyłączonym dźwiękiem. Dzięki otrzymywaniu instrukcji w jasny i intuicyjny sposób, kierowcy ciężarówek mogą skupić się na drodze, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność podczas podróży. Wykorzystując dokładne dane TomTom Traffic, nowy GO Expert Plus zapewnia kierowcom ciężarówek aktualizacje informacji na temat ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Te bezcenne wskazówki pozwalają kierowcom przewidywać warunki drogowe, unikać zamknięcia dróg i dokładnie szacować czas przybycia (ETA). Dzięki tym precyzyjnym danym kierowcy ciężarówek mogą dokładnie określać czas dostawy, optymalizować swoje usługi i zapewniać doskonałą obsługę klienta.

Wychodząc naprzeciw nadchodzącym przepisom dotyczącym ładowania, GO Expert Plus to pierwsza nawigacja na rynku wyposażona w złącza USB-C (zarówno PND, jak i Wind Screen Mount). Oprócz zgodności z najnowszymi przepisami UE dotyczącymi sprzętu, ten typ połączenia oferuje również bardziej zrównoważone i przyjazne dla klienta rozwiązanie, ponieważ USB-C będzie standardem branżowym.

TomTom GO Expert Plus zawiera również punkty POI dostosowane do specyficznych potrzeb kierowców ciężarówek. Obejmują one miejsca odpoczynku, w tym te związane z DKV Mobility, a także stacje paliw, miejsca parkingowe dla ciężarówek i centra serwisowe. Zaangażowanie TomTom w poprawę ogólnych doświadczeń związanych z transportem ciężarowym gwarantuje to, że zawodowi kierowcy mają dostęp do niezbędnych udogodnień i usług na swoich trasach.

„Wprowadzenie na rynek TomTom GO Expert Plus jest wyraźnym dowodem naszego zaangażowania jako lidera rynku nawigacji dla ciężarówek" – powiedział Pim Spaanderman, Managing Director w TomTom Consumer. „Ten wyjątkowy produkt wyznacza nowy standard dzięki najnowocześniejszym funkcjom, umożliwiając profesjonalnym kierowcom wydajną i bezpieczną nawigację. Jesteśmy dumni z dodatkowych możliwości omijania stref o niskiej emisji i ulepszonych wskazówek wizualnych. Możemy teraz zaoferować to zaawansowane rozwiązanie, oparte na renomowanej marce GO Expert, naszym cenionym klientom" - dodał.

TomTom będzie kontynuował ulepszanie produktu poprzez dodawanie kolejnych funkcji. Ponieważ wiele małych i średnich firm transportowych posiada w swojej flocie więcej niż jeden pojazd, GO Expert Plus umożliwia im teraz ustawienie wielu profili. Kierowcy mogą zapisywać charakterystyki pojazdów (określone wymiary, waga i niebezpieczny ładunek), co ułatwia przełączanie się między nimi i nawigowanie najbardziej odpowiednią trasą, unikając nieodpowiednich dróg, mostów i tuneli, w oparciu o specyfikację każdego z nich. Funkcja ta będzie dostępna wraz z aktualizacją oprogramowania. Urządzenie TomTom GO Expert Plus jest już dostępne w cenie 1799 zł za model 6", 2049 zł - za model 7", oraz 2299 zł - za Premium Pack.

„Zielone światło” dla rozbudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu