To największy producent aut. Ile samochodów już powstało?

Toyota Motor Corporation jest największym producentem samochodów na rynku. Po nieco ponad 88 latach istnienia koncernu liczba wyprodukowanych aut przekroczyła 300 milionów egzemplarzy. Do końca września 2023 z taśm montażowych fabryk w Japonii zjechało już ponad 180 milionów samochodów, zaś z tych zlokalizowanych zagranicą niespełna 120 milionów. Na całym świecie znajduje się obecnie 69 fabryk Toyoty - 26 zakładów jest w Azji, 13 na terenie Ameryki Północnej, 16 w Japonii, 7 w Europie i kolejnych 7 w innych regionach globu.

“Przekroczenie liczby 300 milionów wyprodukowanych samochodów jest dowodem ciężkiej pracy wszystkich naszych pracowników, dostawców i dealerów, a także wszystkich tych, którzy byli tu przed nami. To historia pełna wzlotów i upadków, ale to wszystko nie udałoby się bez naszych klientów, którzy kochają samochody Toyoty. Jestem za to wdzięczny z całego serca” - Akio Toyoda, prezes Zarządu i dyrektor reprezentatywny Toyota Motor Corporation.