To najpopularniejszy model Toyoty w Europie. Ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy w pół roku

Silna pozycja TME w Europie to efekt rosnącego zapotrzebowania na zelektryfikowane samochody Toyoty i Lexusa, których sprzedaż wyniosła 409 506 egzemplarzy (wzrost o 6%). W Europie Zachodniej, w tym w Polsce, nisko- i bezemisyjne auta stanowią 77% wszystkich pojazdów, które opuściły salony obu marek. To o 1 p.p. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. W całej Europie udział zelektryfikowanych aut wynosi 71% sprzedaży TME, co oznacza wzrost rok do roku o 3 p.p.

„Klienci w Europie chcą jeździć samochodami zelektryfikowanymi i takie napędy dominują w naszej sprzedaży. Nasze podejście do redukcji emisji CO2, które opiera się na oferowaniu różnych rodzajów nisko- i bezemisyjnych technologii w szerokiej gamie aut, nie tylko odpowiada na potrzeby naszych nabywców, ale i pomaga w bezproblemowym osiąganiu europejskich norm emisji” - powiedział Matt Harrison, prezes i COO Toyota Motor Europe.