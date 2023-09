To częsty problem z reflektorami w aucie. Jak sobie z nim poradzić?

O tej porze roku jeszcze mało kto zastanawia się nad jakością oświetlenia w swoim samochodzie. To jednak doskonały okres do tego, aby przygotować lampy na jesień i zimę, zwłaszcza jeśli ktoś lubi majsterkować, a zostało mu jeszcze kilka dni urlopu. Zestaw PHILIPS Restoration Kit umożliwia szybkie i łatwe odnowienie zmatowiałych reflektorów bez użycia elektronarzędzi.

Problem zmatowiałych reflektorów towarzyszy kierowcom od czasu zastąpienia oryginalnych szkieł poliwęglanem. Dzięki zestawowi Philips można łatwo i skutecznie przywrócić im dawną przejrzystość. Cała operacja zajmuje od godziny do dwóch w zależności od zaangażowania użytkownika. Philips

Pracę z reflektorem rozpoczynamy od odtłuszczenia zmatowiałej powierzchni. Kolejnym etapem jest przepolerowanie go papierem ściernym o gradacji 600. Dla lepszej skuteczności pracy poliwęglan należy co jakiś czas spryskiwać wodą. W następnej kolejności należy zmieniać papier ścierny na inny o delikatniejszej gradacji. Kolejno będą to papiery „1500”, a na później „2000”. Wszystkie papiery ścierne dołączone są do zestawu.