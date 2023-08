Ta marka aut wejdzie do Polski. Jak sobie radzi na innych rynkach? Mariusz Michalak

Plany ekspansji dotyczą również Polski. Inauguracyjny model OMODA 5 pojawi się w kraju do końca listopada i do pierwszych polskich klientów trafi już na początku przyszłego roku. Omoda

Tylko w lipcu 15 735 egzemplarzy pojazdów marki OMODA trafiło na rynki zagraniczne i jest to ponad 10-procentowy wzrost w stosunku do czerwca. Łącznie od początku roku ponad 86 000 pojazdów dostarczono do zagranicznych klientów. Wiąże się to z dynamicznym planem ekspansji poza Chiny – marka trafiła w tym roku m.in. do Hiszpanii, Meksyku, RPA i Chile. Na początku przyszłego roku będzie dostępna również w Polsce.