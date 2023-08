Szyba samochodowa. Jak przez lata zmieniała się produkcja szyb w autach?

Trochę historii

Dwa rodzaje szkła

Alternatywa dla Skody Octavii i Volkswagena Golfa? Mało kto rozważa zakup modelu Scala czeskiej marki, a skrywa on naprawdę wiele ciekawych rozwiązań i sporo przestrzeni. Jakie są zalety i wady tego…

Najważniejsza zasada: przejrzystość

Według przepisów szyby przednia i boczne z przodu muszą mieć co najmniej 70% przejrzystości. W związku z tym nie mogą być przyciemniane. Pewien poziom nieprzezroczystości (do 30%) wynika z samego materiału szyby oraz prawdopodobnie technologii podgrzewania. Przednia szyba musi zapewniać dobrą widoczność nie tylko dla kierowcy, ale także dla wszelkich kamer i czujników pod nią zamontowanych. Jest też ważną powierzchnią „projekcyjną” dla nowoczesnych wyświetlaczy head-up. W szybach przednich znajduje się specjalna folia, która kompensuje podwojenie obrazu, znane również jako „ghosting”. Do zniekształcania obrazu nie powinien przyczyniać się również kształt szyby.