Strefy czystego transportu. Tymi "dieslami" nadal wjedziesz do stref

Volvo kończy produkcję diesli na początku 2024 roku. W tej chwili zamówienie aut tej marki z silnikiem wysokoprężnym jest już bardzo trudne, gdyż na placach zostały pojedyncze egzemplarze. Volvo dołącza tym samym do grona marek, które już wcześniej, z nieco mniejszym rozgłosem, zrezygnowały z diesli. Przykładowo, w Polsce nie zamówimy już Hyundaia, Suzuki, Hondy, Subaru, Jeepa czy Porsche z silnikiem wysokoprężnym. Jeśli chcielibyśmy diesla marki KIA, to do wyboru zostały nam ostatnie dostępne jeszcze na placach sztuki Sorento (auta nie da się już zamówić w indywidualnej konfiguracji z silnikiem diesla), w Toyocie – tylko pojazdy dostawcze oraz Hilux i Land Cruiser, a w Renault– poza samochodami użytkowymi, tylko Megane. Z diesla w nowych modelach wprowadzanych na rynek zrezygnowała też m.in. Dacia.

Strefy czystego transportu budzą emocje

Po upływie półtora roku wymogi mają być ponownie zaostrzone i tak będzie się działo co dwa lata aż do roku 2032. Zmiany mają co prawda status „projektu”, z szeregiem włączeń, ale i tak budzą wiele emocji. Warszawa dołącza tym samym do grona miast, które albo – jak Kraków - już podjęły uchwałę w sprawie SCT, albo są w fazie konsultowania z mieszkańcami proponowanych ograniczeń w transporcie samochodowym (np. Wrocław, Gliwice). Głosowanie w sprawie stołecznej SCT zaplanowno na 7 grudnia.