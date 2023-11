Strefa Czystego Transportu. Prezydent Warszawy skomentował

Podczas wieczornego wtorkowego spotkania z mieszkańcami Pragi-Północ prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został zapytany o kwestię wprowadzenia w Warszawie strefy czystego transportu.

Prezydent Warszawy stwierdził również, że nie wyklucza pewnych wyłączeń dla mieszkańców strefy czystego transportu.

"Jedno, co mnie przekonuje, to są argumenty ludzi, którzy mieszkają w strefie. Jeżeli ktoś mówi, że ma problem, a seniorzy mówią, że mieszkają w strefie i mają problem, co zrobić ze swoim starym samochodem, to o tym dyskutujemy. Będziemy proponowali wyłączenie dla seniorów, jeżeli chodzi o tych, którzy mieszkają w strefie, nawet odbywa się dyskusja na temat wyłączeń dla mieszkańców strefy. Na czym skończymy, to się okaże" – powiedział.