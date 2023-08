Straż Graniczna kupuje nowe pojazdy. Na liście m.in. elektryczne motocykle

Umowa na zakup motocykli, którą w najbliższym czasie ma podpisać formacja opiewa na kwotę 1,2 mln zł. Dodatkowo w trakcie są postępowania na zakup kolejnych 95 pojazdów.

"Do końca roku formacja ma otrzymać łącznie prawie 350 nowych pojazdów - samochodów patrolowych - terenowych i SUV, również z napędem elektrycznym, a także busów, mikrobusów, motocykli, pojazdów ATV (all terrain vehicle - PAP)" - poinformowała por. Anna Michalska i dodała, że są to największe zakupy od lat.

Michalska przekazała, że we wtorek podpisano umowę na zakup 18 samochodów patrolowych o napędzie elektrycznym marki Citroen E-C4 o łącznej wartości 3,7 mln zł. Zarówno citroeny, jak i kupione w tym roku seaty ateca to nowość we flocie Straży Granicznej.