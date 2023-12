Sprzedajesz samochód? Eksperci radzą, by poczekać z tym do wiosny!

Czas sprzedaży samochodu zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj pojazdu, lokalizacja, cena i aktualna sytuacja rynkowa. Według specjalistów z carVertical, istotnym czynnikiem może być również pora roku.Jesienią i zimą kierowcy nie powinni spieszyć się z wystawianiem ogłoszeń na swoje pojazdy. Wiele wskazuje na to, że lepiej jest poczekać z tym przynajmniej do marca. carVertical przeanalizowało swoje bazy danych i zauważyło, że w marcu klienci kupują 8,2% rocznych raportów historii samochodu. Jest to znacznie więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach roku. Oznacza to, że właśnie w marcu ruch w branży staje się większy.

materiały prasowe