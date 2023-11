Skontrolowałeś auto przed zimą? Na pewno o czymś zapomniałeś!

Najlepsze „zimówki” nie pomogą, jeśli amortyzatory nie będą sprawne

To opona bezpośrednio łączy pojazd z jezdnią, ale połączenie pomiędzy oponą a kierowcą daje zawieszenie. Dlatego amortyzatory tłumiące drgania są szczególnie istotne właśnie zimą. To one dbają o to, by opona miała jak najczęstszy kontakt z jezdnią. Na śniegu i pośniegowej brei pełnią bardzo ważną rolę dla utrzymania przyczepności.

Każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że na zimę należy zmienić opony i używać zimowego płynu do spryskiwaczy. Nie każdy jednak ma świadomość, jak ważna jest sprawność układu jezdnego. Zaniedbane auto nawet na dobrych oponach zimowych nie będzie bezpieczne, przypominają mechanicy z sieci ProfiAuto. ProfiAuto