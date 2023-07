Seat 1400 Visitas. Kabriolet po hiszpańsku

W latach 50. XX w. doszło do realizacji niecodziennego konceptu – w 1956 roku na rynku pojawił się SEAT 1400 Visitas. Samochód powstał na bazie pierwszego modelu 1400. Pojazd w tej wersji nie posiadał dachu, drzwi ani pasów bezpieczeństwa. Ten nietypowy dla hiszpańskiego producenta samochód służył do transportu gości oraz przedstawicieli rządu po zakładzie produkcyjnym SEAT-a w Zona Franca.

Model SEAT 1400 Visitas wyposażono m.in. w uchwyty po obu stronach przedniej szyby oraz na oparciach przednich foteli. Dodatkowo stopnie wzdłuż boku pojazdu umożliwiały pasażerom sprawne wsiadanie i wysiadanie w trakcie zwiedzania zakładu, przy kluczowych punktach procesu produkcyjnego. W samochodzie mogło usiąść do siedmiu osób. Wszystko dzięki dwóm obszernym zintegrowanym dłuższym siedzeniom z przodu i z tyłu.

Pojazd posiadał czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,4 l i wykorzystywał moc 44 KM, osiągając maksymalny moment obrotowy 86,8 Nm. Samochód mógł rozpędzić się do 120 km/h, co w pełni wystarczało do realizacji wycieczek po fabryce SEAT-a.