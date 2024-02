Samochód używany. Podwoiła się liczba samochodów elektrycznych sprzedawanych na wtórnym rynku

Jak wynika z danych AAA AUTO, w 2022 r. na rynku wtórnym oferowano do sprzedaży 4 316 samochodów elektrycznych, których mediana cen wynosiła 109 300 zł. W 2023 roku na rynku wtórnym liczba ofert aut na prąd zwiększyła się o 5 360 i wyniosła 9 676 samochodów. Wraz z liczbą ofert wzrosła także mediana cen do 132 900 zł ze 109 300 zł w 2022 r. Za taką kwotę można było kupić samochód, którego mediana wieku wynosiła 3,3 lat, a mediana przebiegu 32 000 km.

[cyt]„Mimo dużego wzrostu ofert sprzedaży używanych aut elektrycznych w ciągu roku, ich podaż nadal jest stosunkowo niewielka i prawdopodobnie utrzyma się przez kilka najbliższych lat, dopóki pierwsi właściciele, w tym przede wszystkim floty, nie sprzedadzą swoich samochodów na wtórnym rynku. Drugi element, który wpłynie na wzrost tego segmentu rynku, to działania polskiego rządu ułatwiające zakup i korzystanie z pojazdów elektrycznych, a także które spowodują, że kupujący zaczną przygotowywać się na zakazy lub zwiększone opłaty od samochodów spalinowych” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO. [/cyt

O ile mediana cen wszystkich samochodów elektrycznych wzrosła w ciągu ostatniego roku, to w przypadku aut, które były oferowane najczęściej, mediana cen zmalała. Z raportu Barometr AAA AUTO wynika, że mediana cen najczęściej ogłaszanych do sprzedaży aut elektrycznych w 2022 r. wynosiła 108 900 zł. W ciągu roku mediana cen zmalała o niecałe 10 proc. do 107 850 zł.