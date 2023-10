Samochód używany. Mity związane z zakupem aut z drugiej ręki

„Najbezpieczniejszy sposób zakupu to poleganie na specjalistach, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się wykrywaniem oszustw dotyczących samochodów używanych. Należy kupować tam, gdzie oferowana jest gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku odkrycia dodatkowego problemu w historii samochodu, którego nie ujawniła nawet najbardziej szczegółowa kontrola. Jest to oczywiście możliwe przede wszystkim u tych sprzedawców, którzy kupują samochody na własność, a nie tylko funkcjonują jako pośrednicy. A zwłaszcza u tych, którzy specjalizują się w samochodach z krajowym rodowodem, co zapewnia dostęp do najlepszych informacji o pojazdach. Laik, który chce kupić indywidualnie sprowadzony samochód, z ogłoszenia „na ulicy”, ma niewielkie szanse na przeprowadzenie wystarczająco szczegółowej kontroli, aby zakup był bezpieczny” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.