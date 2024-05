Samochód używany. Co dzieje się z cenami aut z drugiej ręki?

W kwietniu 2024 r. w Polsce mediana ceny wyniosła 31 999 zł, co oznacza spadek ceny o 901 zł, z 32 900 zł w marcu br. Z kolei, do sprzedaży oferowano w kwietniu na wtórnym rynku 252 760 samochodów, czyli mniej o 19 639 aut niż miesiąc wcześniej.

„Mimo spadku mediany cen samochodów na wtórnym rynku, wciąż są one wyższe niż w kwietniu 2023 r. Wówczas mediana cen wynosiła 28 900 zł, a liczba oferowanych aut na sprzedaż wynosiła niemal 216 000 pojazdów. Wzrost liczby ofert na rynku wtórnym wynika z większego optymizmu kierowców, którzy zamierzają wymienić swoje samochody na nowsze modele, ale także z dużo większego importu aut używanych do Polski. W marcu 2024 r. zarejestrowano w Polsce ponad 85 000 aut osobowych i dostawczych sprowadzonych z zagranicy, czyli o 16 proc. więcej niż w 2023 r. Niestety w dużej części obarczone są problemami, takimi, jak wiek przekraczający 10 lat, niejasne pochodzenie i stan licznika kilometrów czy poważne uszkodzenia. Wszystko to sprawia, że zakup samochodu z indywidualnego importu jest dla klientów najbardziej ryzykownym sposobem zakupu auta. Bezpieczniej jest kupić samochód pochodzący z Polski, dla którego dostępna jest bardziej szczegółowa historia, a tym samym ryzyko zakupu jest znacznie niższe“ – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.