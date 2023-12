Rynek samochodów używanych. Jak Polska wypada na tle innych państw?

W Czechach pojawiło się w tym roku 808 600 samochodów używanych, na Słowacji 415 700, a w Polsce 1 920 800. Z oferty na czeskim i słowackim rynku wtórnym 8,5% samochodów to auta nowe, w Polsce ten segment stanowi tylko 6%. Mediana ceny wzrosła we wszystkich krajach monitorowanych przez AURES Holdings. W tym roku samochody używane oferowano za 199 000 CZK (35 820 zł) w Czechach, 8 490 EUR (36 507 zł) na Słowacji i najtaniej w Polsce – za 29 700 zł. To więcej o 66% w Czechach, o 60% w Słowacji i nawet o 134% więcej w Polsce. Samochody oferowane od 2015 roku również znacznie się postarzały – w Czechach jest to 11,2 lat, w Słowacji 10,5 lat, a w Polsce 12,8 lat.

Jeśli chodzi o nadwozia, w tym roku w Polsce najczęściej oferowano hatchbacki (2023 – 30,2% vs. 2015 – 41,3%), SUV-y (2023 – 20,2% vs. 2015 – 6,2%) i kombi (2023 – 18,7% vs. 2015 – 21,1%). To duża zmiana w porównaniu do 2015 r., szczególnie w przypadku SUV-ów, które w tym czasie znacznie wzrosły na popularności. Z kolei w Czechach najczęściej można było spotkać oferty używanych kombi (2023 - 28,9% vs. 2015 – 36,3%), SUV-y (2023 - 26,7% vs. 2015 – 6,4%) i hatchbacki (2023 - 20% vs. 2015 – 29,8%). W Słowacji dominują SUV-y (2023 – 35,2%, 2015 – 5,7%), następnie kombi (2023 – 25,2%, 2015 – 33%) i hatchbacki (2023 – 13,7%, 2015 – 26,2%).