Samochód używany. Te modele samochodów są tańsze niż rok temu

„Na rynku samochodów używanych dostępna jest ogromna liczba hatchbacków i każdy z nich może pełnić funkcję jedynego auta przez cały rok. Często są dostępne z szeroką gamą wyposażenia i silników, od skromnych modeli benzynowych o pojemności 1,0 litra, aż po hot hatche o mocy 300 KM z najbogatszym wyposażeniem dostępnym na rynku. Jednak dla większości kierowców to, co najlepsze w tej klasie, znajduje się gdzieś pomiędzy, czyli ekonomiczny silnik zapewniający niskie zużycie paliwa i niezawodność, a także przestronne wnętrze z nowoczesnym wyposażeniem i zaawansowanym wsparciem dla kierowcy” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Hatchbacki królują w ofertach aut używanych na rynku wtórnym, wyprzedzając modne SUVy, których w lutym br. oferowano do sprzedaży 49 492 modele. Za to mediana cen używanych SUVów była dużo wyższa niż hatchbacków i wynosiła 66 900 zł, co wynika z wyższych cen aut nowych, ale także ze względu na medianę przebiegu, która w porównaniu do hatchbacków była niższa o niemal 37 000 km (130 000 km).