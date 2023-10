Rynek samochodów używanych. Co z cenami aut z drugiej ręki? Mariusz Michalak

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych we wrześniu 2023 roku pojawiło się w województwie mazowieckim – 38 871 ofert, a najmniej w województwie opolskim – 3 385 ofert. Pixabay.com Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Początek jesiennego szczytu sprzedaży na rynku samochodów używanych przyniósł spadek ofert w stosunku do sierpnia br. o niecałe 1 000 aut z 200 058 do 199 112 aut, a mediana ceny pozostała na tym samym poziomie i wyniosła 32 900 zł. We wrześniu nadal utrzymywał się trend spadku mediany przebiegu, która wyniosła 176 620 km (177 000 w sierpniu) oraz mediany wieku samochodów używanych – 11,6 lat (11,7 lat w sierpniu). Dane pochodzą z miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.