Renault. Wzrost sprzedaży w 2023 roku. Marka planuje 7 nowych modeli w 2024 r.

Grupa Renault odnotowała na całym świecie wzrost sprzedaży o 9% w porównaniu z 2022 rokiem. Łącznie w ciągu minionego roku sprzedała 2 235 345 samochodów. W 2024 roku planuje wprowadzenie 7 nowych modeli.

Marka Renault osiągnęła bardzo dobre wyniki w skali światowej – jej sprzedaż wzrosła o 9,4% (1 548 748 samochodów) w porównaniu z 2022 rokiem. Renault jest popularną i najlepiej sprzedającą się francuską marką na świecie. Jeśli chodzi o samochody dostawcze Renault, których sprzedaż wzrosła o mocne 19,9%, to jest to świetny wynik w stosunku do średniej dla światowego rynku (10,4%). W ubiegłym roku marka zaprezentowała plan rozwoju na rynkach pozaeuropejskich – International game plan 2027, zgodnie z którym wprowadzi osiem nowych modeli w latach 2023-2027, co zapewni jej w przyszłości wzrost na rynkach pozaeuropejskich. Rozwój marki w 2023 roku poza Europą napędzała głównie działalność na rynku brazylijskim, tureckim i marokańskim.

Renault w Europie

W Europie Renault uzyskało wzrost o 19,3% dzięki 977 635 nowo zarejestrowanym samochodom. To świetny wynik na tle średniego wzrostu na rynku europejskim, który wyniósł 13,9%. Marka zwiększyła swój udział w rynku i przeskoczyła z piątego miejsca na drugie na europejskim rynku samochodów osobowych i dostawczych. Co drugi sprzedany samochód trafił do rąk klientów indywidualnych.

Najsilniej do wzrostu wyników marki w Europie przyczyniły się Hiszpania (+30%), Włochy (+37%) i Wielka Brytania (+51%).

Na krajowym rynku – we Francji – Renault ponownie okazało się liderem zarówno w segmencie samochodów osobowych (277 914 sprzedanych samochodów, +18%), jak i dostawczych (112 569 sztuk, +13%). Clio, ulubiony samochód Francuzów, okazał się najlepiej sprzedającym się modelem Renault na rynku krajowym (111 741 nowo zarejestrowanych samochodów we wszystkich kanałach sprzedaży). Obecnie jest numerem 3 na rynku europejskim (219 365 sprzedanych samochodów).

Renault jest liderem na europejskim rynku samochodów dostawczych. Marka osiągnęła wzrost o 25,7% przy średniej dla rynku 15,3%. Kangoo / Express (+32,4 %) i Master (+14,5 %) są liderami w swoich segmentach.

Renault przyspiesza ofensywę w segmencie C

Marka Renault odnotowała wzrost sprzedaży w segmencie C w Europie o 26% w porównaniu z 2022 rokiem dzięki sukcesowi modeli Arkana, Austral, Espace E-Tech Hybrid i Megane E-Tech electric. Na pięciu najważniejszych dla siebie rynkach europejskich marka Renault sprzedała ponad 50% pojazdów w bardzo rentownym segmencie klientów indywidualnych. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszą się również najbogatsze wersje, jak Esprit Alpine. 51% sprzedanych modeli Austral i 44% samochodów Espace E-Tech Hybrid stanowi wersja Esprit Alpine.

Elektryfikacja

Renault oferuje z jednej strony gamę w 100% elektrycznych samochodów, a z drugiej strony gamę aut hybrydowych, które umożliwiają stopniowe przechodzenie na nowe napędy. Dzięki temu marka Renault przyspieszyła wzrost, a jej sprzedaż zwiększyła się o 19,7% w ciągu jednego roku (270 362 sprzedane samochody), co zapewniło jej trzecie miejsce w Europie na rynku zelektryfikowanych samochodów osobowych.

Samochody zelektryfikowane stanowią obecnie 39,7% sprzedanych samochodów osobowych marki.

Tę dynamikę wspiera wzrost sprzedaży samochodów hybrydowych (HEV) o 62% (185 666 sztuk). Austral, Clio i Captur uplasowały się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów hybrydowych na rynku europejskim.

Megane E-Tech, wprowadzony na rynek w połowie 2022 roku, zmienił pozycję marki na rynku samochodów elektrycznych i pomógł jej zdobyć nowych klientów (wskaźnik przechwytywania rynku względem konkurencji na poziomie ponad 50% w Europie). W 2023 roku sprzedano 47 504 sztuki tego modelu, który uplasował się w pierwszej trójce modeli w tej kategorii w Europie.

W 2024 ofertę samochodów elektrycznych marki uzupełni Scenic E-Tech electric i Renault 5 E-Tech electric.

7 nowych modeli w 2024 roku

Obecny rok będzie historyczny dla marki, która wprowadzi na rynek 7 nowych modeli:

2 nowe samochody w 100% elektryczne: Scenic E-Tech electric z zasięgiem ponad 600 km WLTP i Renault 5 E-Tech electric, popkulturową ikonę marki z napędem elektrycznym;

2 nowe samochody hybrydowe w Europie oraz Rafale E-Tech;

Nowe Renault Master (w wersji spalinowej i elektrycznej);

2 nowe samochody na rynkach pozaeuropejskich: Kardian i nowy model Renault Korea Motors. W 2024 roku marka Renault będzie kontynuowała wdrożenie planu rozwoju na rynkach pozaeuropejskich – International game plan 2027. Po wprowadzeniu planu w Brazylii i w Turcji w 2023 roku, w obecnym roku będzie on wdrażany w Maroku i Korei Południowej.

