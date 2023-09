Remont autostrady A2. Jakie utrudnienia dla kierowców?

Dla kierowców podróżujących z kierunku Świecka zostanie wytyczony objazd przez węzeł Torzym, drogę wojewódzką nr 138 do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Torzymiu, dalej drogę krajową nr 92 do ronda na obwodnicy Świebodzina, drogę gminną prowadzącą do węzła „Świebodzin Północ”, lub dalej do węzła „Świebodzin Południe”.

Dla kierowców podróżujących z kierunku Warszawy objazd poprowadzi przez węzeł Nowy Tomyśl (pojazdów o DMC>7t) lub węzeł Trzciel (tylko dla pojazdów o DMC<7t).

Z węzła Nowy Tomyśl (pojazdy o DMC>7t) trasa objazdu poprowadzi drogą wojewódzką nr 305 do ronda w Bolewicku, następnie drogą krajową nr 92 w kierunku obwodnicy Świebodzina i dalej do węzłów Świebodzin Północ lub Świebodzin Południe.